Sampdoria, un centrale non recupera per la Fiorentina. Ancora assente il portiere titolare di Stankovic: ecco tutti i convocati

In campo domani pomeriggio alle ore 18 contro la Fiorentina, la Sampdoria di Dejan Stankovic dovrà fare i conti ancora con diverse assenze. Tra i convocati del mister blucerchiato non figura infatti il possente centrale Nuytinck, che non ha recuperato per il match. L’ex Udinese si aggiunge ai già assenti Yepes, Audero, De Luca, Pussetto e Conti. Ecco la lista completa dei convocati di Stankovic per Fiorentina-Sampdoria:

Portieri: Ravaglia, Turk, Zorzi. Difensori: Amione, Augello, Gunter, Murillo, Murru, Oikonomou, Zanoli. Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Sabiri, Winks. Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez.