Sanabria al Torino, debutto rimandato: è positivo al Covid-19

Che la stagione del Torino fosse sfortunata lo si era visto, ma il destino continua a giocare brutti scherzi al club di Cairo. Come leggiamo su l’ANSA, l’avventura del nuovo acquisto Sanabria, attaccante paraguayano voluto da mister Nicola, che lo ha già allenato al Genoa, non inizia però nel migliore dei modi: espulso nell’ultima gara giocata col Betis, è squalificato per un turno. Al suo arrivo in Italia, inoltre, è risultato positivo al Coronavirus.

Nell’ambito delle visite mediche preventive, e a seguito di ulteriori controlli – spiega il club granata sul suo sito Internet – è emersa la positività al Covid-19 del calciatore.

Sanabria, che è asintomatico e che non ha ancora avuto alcun contatto con il gruppo squadra, è stato subito posto in isolamento fiduciario e seguirà tutto l’iter previsto dal protocollo sanitario.

Il giocatore ha scelto la maglia numero 19.

