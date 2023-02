Sandro Sabatini: “Io sto con Commisso, fa bene al calcio italiano. Si fatica a non vedere un trattamento diverso per la Fiorentina”

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso a Radio Sportiva, schierandosi dalla sua parte: “Io sto con Commisso. Magari ha un linguaggio folkloristico, però fa bene al calcio italiano come personaggio, è innegabile. Quando punta il dito contro il numero 1 del Torino Cairo, non è obiettivo, però nella sostanza non dice niente di nuovo”.

E aggiunge: “Certe volte, analizzando la situazione obiettivamente, si fatica a non vedere un trattamento diverso dedicato alla Fiorentina, come per il Torino ma in senso contrario. Sulla Gazzetta, il voto al mercato dei granata è 8, nonostante lo stesso Juric abbia detto tutt’altro”.