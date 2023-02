L’attaccante della Fiorentina Riccardo Saponara ha parlato a DAZN prima della partita contro il Verona: “Guardando la classifica si capisce che oggi è una sfida importante, siamo in una situazione difficile e faremo di tutto per cambiarla. Ci servono punti importanti per stare tranquilli e allontanarci dalle posizioni che scottano”.