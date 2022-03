Saponara e un rinnovo ancora definire. Ma per Italiano è un jolly fondamentale

Tra i vari giocatori in scadenza a giugno nella rosa della Fiorentina c’è anche Riccardo Saponara. L’ex Empoli ha trovato quest’anno quella continuità mai avuta nella rosa viola, partendo più volte titolare come ieri contro l’Inter oppure venendo utilizzato come risorsa a gara in corso. Un jolly fondamentale per il tecnico Vincenzo Italiano, con il quale il rapporto si è consolidato fin dall’anno scorso dopo l’esperienza vissuta insieme allo Spezia. Così tanto che lo stesso giocatore in una recente intervista ha affermato di essere rimasto a Firenze per lui.

Un’intesa tra i due che può essere funzionale anche in vista del rinnovo per Saponara. Il suo accordo con la Fiorentina è in scadenza a giugno 2022. Al momento non sono stati fatti annunci al riguardo e nemmeno sono emerse novità. La sensazione è che comunque il suo matrimonio in viola possa proseguire. Le parti troveranno con tutta probabilità il modo di parlarne nel corso delle prossime settimane. I presupposti per una sua nuova avventura in viola ci sono. Dopotutto sappiamo bene quanto sia importante per l’allenatore gigliato alternare i suoi esterni d’attacco come ha affermato in settimana, e la sua intenzione è quella di voler continuare ancora su questa linea, schierando i giocatori a seconda del tipo di partita e della condizione di ognuno dei singoli.

Da qui a giugno il tempo per mettere la firma sul rinnovo non manca. Ma se Saponara tornasse in tempi brevi a disputare prove più convincenti e di alto livello come nella prima parte di stagione la trattativa potrebbe anche prendere un’improvvisa accelerazione.