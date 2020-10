Saponara e una permanenza “in bilico”: in Serie B ci pensano già due squadre per gennaio

“Riccardo è un buonissimo giocatore e un bravo professionista. Non dà noia a nessuno se rimane con noi, però farà fatica a trovare spazio“. Queste le parole di Daniele Pradè durante la conferenza stampa di fine mercato di ieri su Riccardo Saponara. Ci aveva provato il Parma in extremis, ma alla fine l’affare non si è concretizzato. E così sarebbero già due le squadre di Serie B pronte a darsi battaglia per il centrocampista viola a gennaio: Lecce e Reggina, entrambe proiettate verso il possibile ritorno in Serie A. A riportarlo è il sito seriebnews.com

