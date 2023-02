Saponara: “La Fiorentina deve ritornare nella posizione che le compete in campionato. Abbiamo tutte le qualità e un allenatore forte per farlo. E sulla traversa…”

L’attaccante esterno della Fiorentina, Riccardo Saponara, ha fatto una rete contro il Bologna e ha preso una traversa con una rovesciata davvero spettacolare: “Peccato davvero per la traversa – ha detto a DAZN – quel gol sarebbe valso il vantaggio e mi è dispiaciuto tanto. E’ stato anche un bellissimo gesto tecnico. Avevamo agguantato la partita e sembrava che l’avessimo messa sul binario giusto. Creiamo tanto e non riusciamo a finalizzare sotto porta”.

E poi ha aggiunto: “Una pressione alta, tante occasioni create e possesso palla prolungato, questa è sempre stata la nostra identità. Non possiamo commettere questi errori e non possiamo sfruttare le opportunità che abbiamo perché lavoriamo molto su questo”.

E ancora: “Dobbiamo ritrovarci perché abbiamo tanta qualità e un allenatore molto forte. Non possiamo lasciare indietro il campionato per le coppe, anche se siamo più vicini all’obiettivo in Coppa Italia. La Fiorentina deve ritornare nella posizione che le compete in Serie A”.

Sull’arrivo di Brekalo: “Mi stimola molto, ma più qualità abbiamo e meglio è. Non soffro la competizione, anzi spero che ritorni anche Sottil che ora è fuori dai giochi”.