Saponara: “Oggi serviva una partita sporca, l’abbiamo vinta con le unghie e con i denti. Lo stadio ci ha dato una bellissima carica”

L’esterno d’attacco della Fiorentina Riccardo Saponara è intervenuto a DAZN dopo la partita vinta dai viola contro il Lecce: “Una vittoria fondamentale, arrivavamo da tanti impegni probanti, ma questa è la dimostrazione che abbiamo compiuto uno step di crescita. Serviva una prova sporca, davanti non abbiamo trovato le nostre migliori combinazioni ma però abbiamo trovato un gol e con le unghie e con i denti abbiamo portato a casa questa vittoria”.

E aggiunge: “Siamo stanchi, però abbiamo trovato il ritmo in queste partite ravvicinate. Da quando abbiamo capito che possiamo toglierci grandi soddisfazioni non ci pesa giocare in modo così ravvicinato. Oggi il nostro stadio ci ha dato una bellissima carica”.