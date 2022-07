Saponara: “Rinnovo? Ho sempre creduto alla parola della Fiorentina. Non ho mai preso in considerazione il fatto di andare altrove” VIDEO FN

MOENA – Il trequartista della Fiorentina, fresco di rinnovo contrattuale, Riccardo Saponara, ha parlato proprio di questo aspetto: “Sono felice di essere di nuovo qui. Durante tutta la seconda parte di stagione ho creduto a quello che mi diceva la società che mi aveva detto che aveva la volontà di continuare questo rapporto e quindi non ho messo nemmeno il naso fuori per cercare altro. Non ho mai preso in considerazione il fatto di andarmene altrove”.

Poi ha ribadito: “Il legame è importante con questo club e con questa città. Nell’ultimo anno e mezzo è migliorato tanto e credo di essere una risorsa per la Fiorentina. Col mister poi ho un rapporto speciale e non è un mistero”.

E ancora: “Sono un ragazzo che ha bisogno di sentire la fiducia. Chi mi sta intorno può percepire quello che di buono posso fare”.