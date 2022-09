Šaričs: “Contro la Fiorentina, la partita più importante della mia carriera. Abbiamo vissuto un’estate storica”

Il centrocampista dell’RFS Riga, Tomislav Šaričs, si presenta emozionato alla vigilia della partita contro la Fiorentina: “Sarà qualcosa di speciale, in generale quest’estate è stata storica per noi. Non c’è molto da dire, tutti capiscono quanto significhi quello che abbiamo fatto. Ho 32 anni, ma questa sarà probabilmente la partita più importante della mia carriera nei club. Scendiamo in campo e godiamoci questo momento, ma allo stesso tempo dobbiamo essere pazienti e lavorare in difesa”.

Sui viola ha detto: “Siamo consapevoli del livello dei nostri avversari e della qualità della Serie A, su questo non ci sono dubbi. Dobbiamo credere nelle nostre forze, siamo qui e dobbiamo fare del nostro meglio. Certo, non siamo favoriti, ma con il giusto atteggiamento possiamo ottenere molto”.