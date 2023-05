Sarnataro fa volare la Fiorentina ad Abano. FOTO

La Fiorentina under 14 vola ai quarti di finale dell’Abano Football Trophy – Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Abano Terme”, giunto quest’anno alla 29° edizione. Dopo aver vinto 4 a 0 all’esordio contro il Lugano e 2 a 1 contro l’Helsinki nella seconda partita del girone, i ragazzi di mister Balestracci si sono imposti 1 a 0 anche contro il Napoli.

Nella partita con i partenopei, i giovani viola hanno controllato il primo tempo difendendosi con attenzione, per poi segnare la rete della vittoria al 20’’ della ripresa con un colpo di testa del capitano Simone Sarnataro.

I ragazzi di Balestracci hanno vinto il girone C a punteggio pieno (unica squadra del torneo ad aver vinto tutte le partite) ed ora affronteranno l’Atalanta nei quarti di finale in programma sabato alle 11.00 al campo Senza Frontiere di Abano Terme, per provare ad accedere alle semifinali. Domenica è in programma la finalissima. Tutte le partite saranno ad ingresso gratuito.

Affermatosi negli anni come una delle competizioni più prestigiose d’Europa nel panorama giovanile, il Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Abano Terme” porta in campo i “giovanissimi” del 2009 di 16 top club, in rappresentanza di 10 Nazioni e 3 continenti.

Nato nel 1991 e riconosciuto nel settore come uno dei tornei dal più alto tasso tecnico d’Europa, è un appuntamento ormai consolidato anche per osservatori e talent scout, che stanno riempiendo gli spalti per mettere sotto la propria lente di ingrandimento i giovani talenti.