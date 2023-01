Sarri: “Eravamo meno lucidi del solito ma mi porto a casa dei bei segnali. La Fiorentina aveva giocato due giorni prima…”

Contento anche Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, per la gara contro la Fiorentina, nel suo commento a Dazn:

“La nostra linea difensiva stasera ha fatto molto bene, non abbiamo concesso tantissimo. Una partita in cui eravamo meno lucidi mentalmente rispetto alle ultime partite, abbiamo perso tanti palloni, forse anche meno brillanti a livello fisico. Sono contento che la squadra non abbia mollato, ho visto dei bei segnali. Non avevamo le energie dell’ultima partita, abbiamo giocato martedì, la Fiorentina sabato, qualche giorno in più ha fatto comodo. Nell’arco di un campionato qualche partita di poca brillantezza c’è sempre, quelle non vanno perse ma sotto il profilo dell’atteggiamento abbiamo provato a vincerla fino alla fine”.