Satta-Boateng: In arrivo un figlio per la coppia? Il gesto che potrebbe aver dissolto tutti i dubbi

Melissa Satta e l’attaccante della Fiorentina, Kevin Prince Boateng, sono tornati insieme nel corso dell’ultima estate. Questo ritorno di fiamma potrebbe aver già dato i suoi effetti concreti. Come rivelato dal settimanale Di Più, la showgirl potrebbe essere incinta. La Satta, già madre del piccolo Maddox, è stata paparazzata all’uscita di un negozio di abbigliamento per bambini ed è stata immortalata nel reparto dedicato alle femminucce e avrebbe acquistato alcune tutine e un paio di scarpette per neonato. Un regalo per sé o per un’amica? Nel racconto sviscerato dal settimanale, la compagna di Boateng, all’uscita del negozio, ha incontrato un’amica che le ha accarezzato la pancia. Per il momento non ci sono da registrare né conferme, né smentite da parte della coppia.