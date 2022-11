Scaloni cauto: “Non forzeremo nessuno prima del Mondiale”. E Nico Gonzalez rischia di saltare l’amichevole contro gli Emirati Arabi

Intervenuto oggi in conferenza stampa, l’allenatore dell’Argentina Scaloni ha parlato delle condizioni dei suoi giocatori in vista del Mondiale al secondo giorno di ritiro. Per domani è in programma un’amichevole contro gli Emirati Arabi in vista della Coppa del Mondo, ma il ct argentino ha chiarito: “Non rischieremo nessuno per il test”.

Dopo l’allenamento differenziato di ieri (prevista per ii giocatori arrivati in ritiro in giornata), l’attaccante viola Nico Gonzalez ha continuato il lavoro a parte, come riportato da TyC Sports. Rimane da capire se l’esterno gigliato sarà a disposizione per l’amichevole oppure no.