Scanagatta: “Commisso e Barone non possono capire cosa era la Fiorentina ai tempi di Bati e Antognoni. Non ascolteranno l’argentino per la dirigenza”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Ubaldo Scanagatta per parlare della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Commisso e Barone non possono capire la realtà della società viola ai tempi di Batistuta o Antognoni. Non credo verranno incontro alla richiesta di Bati per un posto in dirigenza”

E ancora: “Kouamé sta dando il massimo e merita di stare in campo. Nel momento in cui Italiano mette Jovic deve capire che toglie fiducia all’ivoriano. L’allenatore viola deve parlare con il serbo e mettergli davanti la realtà dei fatti: trasmette un senso di pigrizia in campo”.