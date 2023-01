Dalla Germania arrivano le dichiarazioni di Marcel Schafer, ds del Wolsburg, società proprietaria del cartellino di Brekalo, obiettivo della Fiorentina per il mercato invernale. Queste le sue parole:

“Non credo che sarà un mercato di grandi operazioni per noi, sia in entrata che in uscita. Sicuramente ci sono uno o due giocatori che non sono pienamente soddisfatti della loro avventura qui, ma quando sei in una squadra questo capita. Al momento non abbiamo nulla da segnalare”.