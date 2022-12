Schuurs: “Sono felice di essere venuto al Torino, ho buone sensazioni. Juric mi stimola ogni giorno a migliorare”

Nel corso del mercato estivo quello di Perr Schuurs fu uno dei nomi accostati alla Fiorentina, che poi però rinnovò il contratto a Milenkovic lasciando al Torino la possibilità di chiudere per il difensore olandese. A margine dell’amichevole contro la Cremonese, Schuurs è tornato sulla sua scelta commentando i primi mesi in Italia: “Ho delle belle sensazioni in merito al Torino e ai suoi tifosi. Sapevo che la Serie A è un campionato molto tattico, io cercherò di dare il massimo. Il mio rapporto con Juric è ottimo, lui mi chiede di migliorare giorno dopo giorno e io ho tanta voglia di crescere”.

Schuurs, tra l’altro, è reduce da un infortunio alla spalla che lo ha costretto a rimanere lontano dal campo nelle ultime settimane. Il suo, tuttavia, è stato un recupero a tempo di record e quindi salvo ricadute non mancherà nella partita contro la Fiorentina che chiuderà il girone d’andata sabato 21 gennaio.