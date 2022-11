Sconcerti: “Amrabat ha un buon rapporto con la società e Italiano ha bisogno di lui. Salvo offerte irrinunciabili resterà alla Fiorentina”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha detto la sua a TMW Radio su Sofyan Amrabat, al centro dell’attenzione dopo le ottime prestazioni al Mondiale con il suo Marocco: “Il giocatore ha altri due anni di contratto con la Fiorentina, e da quel che so il rapporto con la società è buonissimo. Sinceramente, a meno di offerte irrinunciabili, non credo che possa andare via. Anche perché per Italiano è un giocatore fondamentale, un formidabile recuperatore di palloni in mezzo al campo”.