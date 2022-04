Sconcerti: “Belotti in viola non sarebbe una sorpresa. Kouamè? Perché non monetizzarci… Sui terzini vi dico cosa serve per la prossima stagione”

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno delle mosse sul mercato che potrebbe fare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ecco cosa ha detto l’ex dirigente del club gigliato:

“Non mi sorprenderebbe un interesse per Belotti. Credo che sarebbe un ottimo acquisto. Per come vedo io il calcio, prenderei Di Lorenzo e Dimarco come terzini: per loro cederei qualcuno dei nostri. Dobbiamo cercare dei terzini forti. Kouamè? E’ un’ala e certe decisioni dovrà prenderle Italiano. Si può però considerare come moneta contante, dato che alcune uscite andranno fatte”.