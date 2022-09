Sconcerti: “Fiorentina, collettivo troppo ubbidiente all’input dell’allenatore e i giocatori non inventano fuori dallo spartito”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, intervenuto su TMW Radio ha parlato di una sorpresa e di una delusione viste in campo in queste prime sei giornate di campionato: “L’Udinese gioca un calcio universale e interessante mentre la Fiorentina gioca un calcio che non mi piace. I viola hanno perso cinque delle ultime sette, tirano poco in porta e tengono sempre il pallone. Lo scorso anno ne perse quattordici”.

E ancora sui viola: “La squadra sembra schiava di un tipo di gioco, un po’ come la Roma. Collettivi troppo ubbidienti agli input degli allenatori, che non inventano fuori dallo spartito. C’è poco spazio per l’estro individuale”.