Sconcerti gela la Juventus: “A Firenze non gioca e come un vecchio campagnolo si allontana dal destino del mondo”

Il giornalista Mario Sconcerti, grande tifoso viola, ha parlato della sfida tra Fiorentina e Juventus, criticando in maniera poetica la prestazione degli ospiti. Sulle pagine del Corriere della Sera, l’ex amministratore delegato del club gigliato ha usato parole dure per descrivere il futuro della squadra di Allegri:

“La Juventus quasi non gioca a Firenze, poche volte passa la metà campo. Di Maria è sostituito a metà gara, Milik usa l’unica occasione. La Juve sembra staccarsi dal gruppo di testa con andamento lento, da vecchio signore di campagna, come se il destino del mondo non la riguardasse più. E forse è così”.