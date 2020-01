Sconcerti: “Gli americani investono ma non spendono. Vlahovic ha un che di Riva mentre Castrovilli assomiglia a De Bruyne”

L’ex direttore della Fiorentina ed opinionista, Mario Sconcerti, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole durante il filo diretto: “Vlahovic? Non è un centravanti alla Cutrone ma ricorda Riva, anche se Gigi aveva meno potenza di tiro. Mandragora? Non credo proprio che l’Udinese lo ceda. Mercato? Ci servono quattro giocatori, Tonali è difficile, su Amrabat è molto avanti il Napoli e Florenzi è tramontato. Commisso? Ha parlato di una Fiorentina da Europa ma con le milanesi e le romane in crescita non sarà facile. Gli americani investono ma non spendono. Gioielli viola? Decidono i soldi e la possibilità di giocare partite ad alto livello. Iachini? Spero di arrivare a cinquanta punti ma non ci sono squadre già retrocesse quest’anno, quindi bisogna prestare attenzione massima. Castrovilli? Assomiglia a De Bruyne del Manchester City”.