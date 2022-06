L’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, è intervenuto a TMW Radio, parlando di Dusan Vlahovic e del motivo per cui le squadre del nostro campionato utilizzino poco i giovani: “La gioventù non è un merito. La Juventus spende i soldi per Vlahovic perché lo considera un giocatore fatto, non giovane”.

Poi su Jovic, attaccante attenzionato dalla Fiorentina, ha aggiunto: “Il serbo è un giocatore importante ma non è un centravanti da area di rigore. È un nove e mezzo”