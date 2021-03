Sconcerti: “La Fiorentina deve fare la corsa a Spezia e Benevento. Mercato di gennaio incomprensibile”

Il noto giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Questo un estratto delle sue parole: “Se la Fiorentina si salverà? In questo momento non so rispondere con certezza. Sicuramente Cagliari e Torino mi sembrano più squadre rispetto a noi. Hanno anche una rosa più completa. La nostra corsa deve essere su Spezia e Benevento, resto parzialmente ottimista. Noi giochiamo da squadra sbagliata, mentre le altre da squadre inferiori. In ogni caso, continuo a non comprendere il mercato di gennaio della Fiorentina. È stato un errore prendere giocatori che non giocavano da tanto ed allo stesso tempo cedere i tuoi. Hai dato di più rispetto a quello che hai preso, incomprensibile.