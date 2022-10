Sconcerti: “La Fiorentina dovrà muoversi per forza sul mercato per un attaccante. Ci sono giocatori che non stanno rispondendo alle aspettative”

La Fiorentina fatica ancora a trovare la via della rete in campionato. Un problema che, in un modo o in un altro, andrà risolto in fretta.

Intanto il giornalista ed ex amministratore delegato viola, Mario Sconcerti, spiega su TMW Radio che ci sarà una sola strada da percorrere da parte della società: “Dovrà muoversi sul mercato per forza, solo la Sampdoria ha segnato meno della Fiorentina“.

E ancora: “Ci sono dei giocatori che non rispondono a quello che ci si aspettava. Siamo davanti a un tentativo di cambiamento, che non so se riuscirà ad esserci”.