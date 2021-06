Sconcerti: “Se la Juventus vende giocatori importanti, perché non dovrebbe farlo la Fiorentina? Su Vlahovic deciderà la società”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TWM Radio: “Se avrebbe senso vendere Vlahovic adesso? Dipende da cosa vuole lui e da quanto pagherebbe la Juventus. La stessa Juve ha ceduto giocatori importanti, perché non dovrebbe farlo la Fiorentina? Io comunque non credo che Vlahovic andrà via, perché ha ancora due anni di contratto e il controllo della situazione ce l’ha la società”.