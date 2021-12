Sconcerti: “Vlahovic gioca come Batistuta era lontano da fare alla sua età. Beato chi lo avrà”

Il giornalista Mario Sconcerti commenta nel suo editoriale per il Corriere della Sera la vittoria di ieri della Fiorentina contro la Salernitana impreziosita dalla doppietta di Dusan Vlahovic.

Queste le sue riflessioni a riguardo: “La Fiorentina intanto cerca di esistere anche fuori da Vlahovic e a volte ci riesce. Ma Vlahovic gioca come Batistuta era lontano da fare alla sua età. Beato chi lo avrà”. E sulla Juventus fermata dal Venezia e che in classifica è dopo i viola aggiunge: “La conclusione reale è che la Juve non è in crisi, più semplicemente non ha le qualità delle prime, ha una confusione ormai troppo frequente, anche se fra le prime manca un vero riferimento”.