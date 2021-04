Scoppia la Lirola-mania tra i marsigliesi: “Per prendergli il posto, questo Venuti deve essere mostruoso”

E’ già Lirola-mania. Il giocatore ex Fiorentina, ora al Marsiglia, sta incantando in Francia e anche stasera si è reso protagonista di una buonissima partita contro il Reims, finita 1-3 per la formazione di Lirola.

E’ stato dello spagnolo, infatti, l’assist per il pareggio momentaneo di Payet. Milik ha poi risolto la contesa. Intanto i tifosi francesi ironizzano su Twitter: “Questo Venuti che ha preso il posto di Lirola deve essere mostruoso”

Le Lorenzo Venuti qui a sauté la place de Lirola à la Fiorentina, il doit être monstrueux j’imagine (hum) — Rémi Martinelli (@_pitxitxi_) April 23, 2021

Ma ancora: “come fa Lirola a non essersi imposto alla Fiorentin” oppure “Ma come ha fatto la Fiorentina a lasciar partire uno come Lirola”

Je me demande réellement pourquoi Pol Lirola ne s’était pas imposé à la Fiorentina… Histoire de coach ? De cadre ?

En tout cas à ce prix là il faut lever l’option matin midi et soir — BK (@BKarbadji) April 23, 2021

Comment la fiorentina ont pu laisser partir un joueur prometteur comme Lirola ? Je comprends pas la — PTQS 🌍🏖️🌞 (@SheltaShelby) April 23, 2021

E’ già partita la Lirola Mania, il Marsiglia lo terrà? Lo scopriremo presto. Intanto anche questa sera ha messo in campo una buona gara.