“Se la Fiorentina giocherà in trasferta dal 2024 al 2026 quei due campionati di Serie A saranno falsati, cento partite lontano dal Franchi, un’assurdità. Perché non fare un referendum?”

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, questa mattina ha scritto sul giornale sportivo un commento sul fatto che la Fiorentina dovrà giocare lontano dal Franchi per ben due stagioni e lanciato anche una proposta in merito.

“Se la Fiorentina giocherà in trasferta dal 2024 al 2026, quei due campionati di Serie A saranno falsati – è l’opinione di Polverosi – A una sola squadra, sulle 20 partecipanti, verrà tolta la possibilità di giocare in casa e questo non è ammissibile, la Fiorentina partirebbe con un handicap senza averne colpe”.

E ancora: “La Fiorentina partirebbe sempre svantaggiata. E’ per questa ragione che ieri abbiamo invitato la Federcalcio e la Lega a intervenire. Verrà organizzato un campionato, anzi, due, dove il risultato sportivo sarà falsato in partenza. Che questo sia chiaro a tutti. Cento partite lontano dal Franchi sono una assurdità“.

Infine la proposta: “Nelle forme avanzate di governi democratici (come dovrebbe essere il nostro) c’è uno strumento utile per capire cosa pensa la gente. Si chiama referendum. Perché non invitare i fiorentini a una consultazione? Se Firenze dice che tutto questo va bene, gli oppositori al progetto del trasloco si metteranno l’animo in pace. Se lo vuole Firenze…”.