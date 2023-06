Semifinale Playoff Primavera, Torino-Fiorentina: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

La Fiorentina Primavera si trova davanti all’appuntamento più importante della sua stagione. Allo stadio ‘Enzo Ricci’ di Sassuolo, alle ore 20, i ragazzi di Aquilani se la vedranno contro il Torino per la semifinale dei playoff validi per lo Scudetto. Una sfida da vincere obbligatoriamente nei tempi regolamentari o supplementari: in caso di parità dopo 120 minuti, passerebbero i granata in virtù del miglior piazzamento in classifica. Chi passa sfiderà il Lecce nella finale di venerdì 9 giugno.

