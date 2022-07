Senesi non andrà alla Fiorentina, ma lascerà comunque il Feyenoord. E per sostituirlo gli olandesi pensano proprio a un ex viola

Il nome di Marcos Senesi è uscito definitivamente dall’orbita viola da quando il direttore sportivo Daniele Pradè ha detto che non arriverà un difensore mancino. Il futuro dell’argentino non sarà dunque alla Fiorentina ma nemmeno al Feyenoord, che è già pronto a lasciarlo partire.

Per sostituirlo, il club olandese ha già pensato ad un giocatore. Si tratta proprio di un ex Fiorentina, e stiamo parlando di David Hancko. Attualmente in forza allo Sparta Praga, il difensore ha militato in viola nel 2018/19 riscuotendo decisamente poco successo. Oggi la sua valutazione è di circa 7 milioni di euro.