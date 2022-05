Il calciatore del Sassuolo Domenico Berardi ha parlato a Sky Sport dopo il successo dei neroverdi contro il Bologna: “Siamo tutti contenti, è un gruppo fantastico e chiudere a 50 punti con una partita ancora da giocare non è male. Paragone con Mbappé? Fa sicuramente piacere, lui è un campione. Posso dire di aver fatto una stagione quasi perfetta, tolta qualche partita. Devo ancora migliorare. È il momento di andare via? Non lo so, ne parleremo alla fine del campionato”.