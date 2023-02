Sentite Mourinho: “Non sono un pazzo, devo capire se posso muovermi legalmente. Serra mi ha fatto espellere, è di Torino e la prossima è contro la Juventus…”

Dopo l’incredibile sconfitta contro la Cremonese, l’allenatore della Roma Jose Mourinho ha tuonato in zona mista nel post-gara. Sentite cosa ha detto: “Per la reazione che ho avuto, dovete capire quello che è successo. Non sono un pazzo, sono emotivo. E devo capire se posso muovermi legalmente: Piccinini mi ha espulso su ordine del quarto uomo. Non ha l’onestà di confessare ciò che ha detto“.

E aggiunge: “Serra è di Torino e io sono stato espulso in vista della sfida contro la Juventus, ma non voglio entrare in merito. Ciò che conta è che l’arbitro si è rivolto a me in maniera ingiustificabile. Vorrei che ci fossero degli audio”.