Serena: “La Fiorentina ha pagato quello che è stato preventivato a inizio stagione. Serve uno step in avanti per affrontare al meglio tutti gli impegni”

A 1 Station Radio ha parlato Michele Serena, ex calciatore viola, che ha commentato l’inizio di stagione della Fiorentina e l’operato di Vincenzo Italiano: “Giocare le coppe è un impegno europeo, soprattutto per calibrare al meglio le forze. La Viola ha pagato ciò che è stato preventivato all’inizio della stagione. Bisogna essere attrezzati al meglio per affrontare le competizioni nel modo giusto. Per continuare a crescere è necessario che sia effettuato questo step in avanti”.