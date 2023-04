Serena: “Oggi la Fiorentina è una delle migliori squadre del campionato. Chi vorrei in finale di Coppa Italia? Conoscendo l’ambiente, dico la Juventus”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Michele Serena è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione in casa viola, in particolare il percorso in Coppa Italia: “Sai come sono le finali, sono imprevedibili… Speriamo che i tifosi della Fiorentina possano vivere i momenti che io ho vissuto in quella Coppa Italia. Intanto la possibilità di giocarsela è già qualcosa”.

Sull’eventuale finale: “Nella partita secca possono anche esserci delle sorprese, mentre nel doppio confronto prevale molto spesso la squadra più forte. E la Fiorentina, ad oggi, è davvero una delle migliori squadre in Italia. Penso che ci sia stato un problema a corso d’opera, ovvero la gestione della coppa europea e di un triplice impegno. La Viola ha pagato dazio finché non ha preso le misure. Chi vorrei in finale? Conoscendo l’ambiente viola, la Juventus sarebbe l’ideale per infiammare il clima“.

Sul suo passato alla Fiorentina: “Ho un ricordo bellissimo della mia avventura in viola. Ho un figlio nato lì e ogni volta che lo vedo mi vengono in mente i bei momenti passati a Firenze: l’entusiasmo pazzesco non si può cancellare”.