Serie A, al via il derby Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana

La decima giornata del campionato di Serie A TIM, che si disputa infrasettimanale, si apre con due partite che sanno già di scontri-salvezza: una è il derby ligure tra Spezia e Genoa, l’altra una sfida tra due neopromosse, Venezia e Salernitana.

I Veneti vengono da una sconfitta a Sassuolo (3-1) dopo la vittoria sulla Fiorentina; la Salernitana dell’ex Ribery è meno tranquilla e alla disperata ricerca di punti: fanalino di coda con 5 punti, viene da due sconfitte consecutive, contro Spezia ed Empoli.

Riguardo al derby, il Genoa viene da un pareggio contro il Sassuolo e una sconfitta a Torino contro i granata per 3 a 2. Secondo derby consecutivo per lo Spezia, perso contro la Sampdoria, mentre nella gara precedente si è imposto sulla Salernitana per 2-1.

Domani proseguirà questo turno infrasettimanale e toccherà anche alla Fiorentina allo stadio Olimpico contro la Lazio alle 20,45.