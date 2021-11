Serie A, i risultati: Emiliane vittoriose. Milan spento in casa dal Sassuolo, il Bologna la spunta a Spezia. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le due gare del turno domenicale delle 15 di Serie A: Milan-Sassuolo e Spezia-Bologna.

Il risultato più eclatante è certamente quello di San Siro, dove il Sassuolo è riuscito ad imporsi per 1-3, dopo un vantaggio rossonero siglato da Romagnoli al 21′, con reti di Scamacca al 24′, un autogol di Kjaer al 33′ e Berardi al ’66, con un rosso per capitan Romagnoli al ’77. Il Milan resta capolista con Napoli, pur avendo gli azzurri una partita in meno. I neroverdi salgono in dodicesima posizione a 18 punti.

Spezia-Bologna è stata decisa da una rete di Arnautovic su rigore al minuto ’77: adesso i bolognesi salgono in nona posizione a 21 punti, a pari merito con altre 3 squadre tra cui la Fiorentina.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli, Milan 32; Inter 31; Atalanta 28; Roma 22; Lazio, Fiorentina, Juventus, Bologna 21; Verona, Empoli 19; Sassuolo 18; Torino 17; Udinese, Sampdoria, Venezia 15; Spezia 11; Genoa 10; Cagliari, Salernitana 8.