Servono rinforzi per lottare su tre fronti

La Fiorentina ha iniziato la stagione con qualche difficoltà, ma le risposte stanno arrivando. Come scrive il Corriere Fiorentino infatti, i Viola sono in corsa per tre obiettivi e i risultati ci sono. L’Europa è ancora raggiungibile, in Coppa Italia il percorso continua e in Conference League il match contro lo Sporting Braga darà molte risposte.

Certo, c’è stata anche molta sfortuna. Italiano ha dovuto porre rimedio a molti infortunio che lo hanno privato di pedine importanti. Per questo motivo servirebbero dei rinforzi per continuare a perseguire gli obiettivi della stagione.