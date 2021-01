Sfuma definitivamente Andrea Conti per la Fiorentina, sarà un nuovo giocatore del Parma

Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio si è conclusa positivamente la trattativa tra Parma e Milan per il passaggio ai ducali di Andrea Conti. Il terzino nei giorni scorsi sembrava essere molto vicino a vestire la maglia della Fiorentina per sostituire il partente Lirola, poi la società viola ha messo in stand-by l’operazione. Il Parma ne ha approfittato e, grazie anche all’ex allenatore di Conti D’Aversa, da poco tornato sulla panchina crociata, ha convinto il terzino del Milan. Dopo la trasferta di Cagliari con i rossoneri domani, diventerà un giocatore del Parma.

