Sfuma definitivamente Vertonghen: l’ex Tottenham alle visite con il suo nuovo club

La Fiorentina ci ha provato fino alla fine, anche con l’aiuto di Franck Ribery, ma alla fine Jan Vertonghen ha scelto il Benfica. La società di Rocco Commisso paga il fatto di non giocare le coppe europee, un fattore (giustamente) tenuto molto in considerazione dai giocatori.

L’ormai ex difensore del Tottenham firmerà un contratto triennale e proprio in queste ore, come riportato dal canale lusitano Sic Noticias, è arrivato a Lisbona per sostenere le visite mediche in una clinica privata.