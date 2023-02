Shpilevsky: “Se Kokorin continuerà così, la Fiorentina lo rivorrà indietro. Se tornerà in Italia mi arrabbierò molto per lui è il nostro Piano A”

L’allenatore dell’Aris Limassol, Alexei Shpilevsky, ha parlato del futuro di Aleksandr Kokorin, giocatore che la Fiorentina ha prestato al club cipriota.

“Il futuro di Sasha non sarà deciso ora – ha detto Shpilevsky a RB Sport – molto dipenderà dalla Fiorentina, se lo lascerà andare o no. Inoltre, è necessario che il nostro proprietario del club e il giocatore si accordino sullo stipendio. In più, la domanda vera è: la Fiorentina lo vuole riprendere o no? Ora è in ottima forma. Se continua a giocare così, la Fiorentina lo rivorrà indietro. Qui a Cipro il giocatore sta confermando il suo alto livello tecnico”.

E ancora: “Se la Fiorentina se lo riprenderà mi arrabbierò. Voglio davvero tenere Sasha. Ma questo è il calcio, devi essere pronto per tutti gli eventi. Lui è una priorità per noi, il nostro piano A. Ma dobbiamo essere pronti a trovare un sostituto, anche se sarà molto difficile trovare lo stesso tipo di giocatore. So che vuole davvero restare con noi. Ma non dipende neanche da lui”.