Si accende la curiosità per Amiri: la Fiorentina ha sondato il terreno col Bayer Leverkusen

Nadiem Amiri accende la curiosità della Fiorentina. Come riporta La Nazione, il centrocampista tedesco del Bayer Leverkusen, che ha giocato gli ultimi 6 mesi al Genoa, conta anche su 5 presenze in Nazionale. Classe ’96, nella scorsa ha giocato 13 partite, retrocedendo a fine campionato. Di origini afgane, è nato in Germania a Ludwigshafen sul Reno e ha fatto le giovanili nell’Hoffenheim.

La società viola ha chiesto informazioni per acquisire il giocatore in prestito e nelle prossime settimane sono attesi sviluppi su questo fronte. La caccia al sostituto di Castrovilli è aperta e, oltre all’interesse per Bajrami, anche Amiri è finito nel radar di Pradè.