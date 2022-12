Si avvicina una settimana di rientri: riecco Milenkovic, Jovic e Gonzalez. Ecco quando tornerà a disposizione Castrovilli

Un punto della situazione in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, Italiano ha deciso di puntare su Duncan per il triangolare in Romania nonostante le sue condizioni non siano affatto al top. Discorso analogo per Venuti, che però ha rinunciato di principio a esserci domani.

Per quanto riguarda Castrovilli (non convocato per l’International Cup), tornerà in campo con ogni probabilità nella seconda metà di dicembre, per i test contro Monaco e Lugano. Inoltre, la prossima settimana sarà caratterizzata anche dai rientri dei giocatori che sono stati protagonisti nel Mondiale (tranne Amrabat, ancora impegnato in Qatar): i serbi Milenkovic e Jovic torneranno martedì, mentre Zurkowski qualche giorno più tardi, al massimo venerdì. Gonzalez sarà a Firenze già domenica.