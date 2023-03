Si complica la strada in Conference della Lazio: biancocelesti sconfitti in casa dall’AZ Alkmaar

Da poco terminata la prima gara di andata degli ottavi di finale di Conference League 2022-23, che ha visto in campo all’Olimpico la Lazio e l’AZ Alkmaar. I biancocelesti hanno trovato il vantaggio dopo una partenza sprint, con Pedro che ha siglato il primo gol al 18′ su assist di Zaccagni. A fine primo tempo un errore in uscita di Casale ha favorito il contropiede degli olandesi, che sono andati a segno al 45′ con Pavlidis.

Nel secondo tempo è arrivato il raddoppio degli ospiti con Kerkez al 63′, per il 2-1 finale per l’AZ Alkmaar. Si complica la qualificazione della Lazio agli ottavi di Conference, contando che la gara di ritorno si giocherà in casa degli olandesi.