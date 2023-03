Si rivede in gruppo Biraghi, ancora a parte Terzic

La Fiorentina è tornata in campo questo pomeriggio per preparare la sfida contro l’Inter di sabato sera. In gruppo si rivede il capitano viola Cristiano Biraghi, che aveva saltato l’amichevole contro il Seravezza per un attacco influenzale. Tutto risolto dunque in vista del match di sabato a San Siro.

Come si vede dalle stories pubblicate dalla Fiorentina su Instagram ci sono anche Terracciano, Igor e Saponara, che avevano anche loro saltato l’amichevole per svolgere un lavoro individuale. Ancora a parte invece Terzic, ancora alle prese con un fastidioso infortunio muscolare.