Simeone: “La tripletta al Napoli con la maglia viola? Ho sempre dato il massimo ovunque. Non pensiamo alla Champions, ma alla Fiorentina”

L’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone si è presentato alla stampa dopo il suo passaggio al Napoli dall’Hellas Verona. Tra le sue parole anche qualche riferimento all’avventura in viola e qualche ricordo di quella tripletta al Franchi che condannò il club azzurro ad abbandonare la corsa scudetto: “Sono una persona che ha sempre dato tutto. Ho sempre lottato per le squadre in cui ho giocato e per i miei compagni. Sono pronto per farlo anche qua e voglio dimostrarlo in ogni momento che mi capita”.

E ancora: “I sorteggi di Champions? Non è importante pensare a chi possiamo incrociare, aspettiamo il sorteggio, sarà importante pensare alla Fiorentina“.