Simpatico siparietto tra Chiesa e Irrati. “Non porta rispetto”

Simpatico siparietto messo in evidenza su una nota trasmissione Mediaset di questa sera. A fine primo tempo di Milan-Juventus tra l’arbitro Irrati e Federico Chiesa con l’ex Fiorentina che dopo aver chiesto spiegazioni al direttore di gara su alcuni episodi, accusa lo stesso di avergli risposto in malo modo nonché di averlo letteralmente mandato a quel paese. Allibito Massimiliano Irrati, nega la versione dei fatti dell’ex 25 viola, arbitro conosciuto per essere sempre aperto al dialogo ed al confronto con i giocatori. Il video integrale è stato trasmesso nella rubrica di Cristiano Militello a Striscia la notizia.

