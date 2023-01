Sirigu e Brekalo ok, ma si guarda anche alla difesa. Jovic, c’è ancora tempo per sistemare il matrimonio?

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto della situazione sul mercato della Fiorentina, sottolineando come, dalle poche mosse previste, potrebbero arrivare più colpi rispetto a quelli attesi. Ci siamo per lo scambio Gollini-Sirigu, adesso è solo questione di tempo, mentre per Brekalo sembra si sia a buon punto. La società viola vuole anticipare il colpo a gennaio mettendo sul piatto un conguaglio o una percentuale su una futura rivendita per il Wolfsburg.

Intanto si guarda a una soluzione anche in difesa, reparto in cui piace Cittadini. Acquistarlo già a gennaio, però, sembra difficile. Infine ci sono riflessioni in corso sul futuro di Jovic, che doveva essere il colpo estivo e il bomber di questa squadra, ma sfortunatamente non lo è stato. Una sua partenza vorrebbe dire riaprire anche il mercato delle punte. Ci sarà tempo per mettere a posto il matrimonio?