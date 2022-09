Situazione in casa Atalanta: ancora assenti alcuni big, ma un calciatore rientra in gruppo. I dettagli

Si avvicina la sfida tra Atalanta e Fiorentina, in programma domenica 2 ottobre alle ore 18. I nerazzurri, un po’ come i viola, non stanno passando un bel momento per quanto riguarda il capitolo infortuni. Juan Musso, dopo l’infortunio contro la Roma, starà fuori per due mesi e sono ancora diversi gli ‘acciaccati’.

Anche nell’allenamento odierno, come riporta Gianluca di Marzio, si sono allenati a parte Duvan Zapata (in forte bilico per la gara contro la Viola), Djimsiti e Zappacosta. La buona notizia per l’Atalanta è il rientro in gruppo di Nadir Zortea, classe ’99 che ha trascorso l’ultima stagione in prestito alla Salernitana. Lo ha comunicato la stessa Atalanta con una nota ufficiale.