“Sognare è difficile se non hai giocatori di qualità. La Fiorentina deve smettere di fare promesse che non può mantenere”

L’ex centrocampista tra le altre della Fiorentina Riccardo Maspero ha parlato a Radio Sportiva: “La Fiorentina doveva essere più avanti in classifica di quanto è ora. I viola adesso devono ripartire con programmi più realistici, anche perché sognare è difficile se poi non hai giocatori per mettere in pratica quello che prometti. E’ giunto il momento di assestarsi e capire quali giocatori servono per comporre un’ossatura forte. Altrimenti non si arriva mai ad una squadra concreta. Non puoi fare una squadra di soli giovani perché essi, in quanto tali, sbagliano spesso e ti fanno perdere punti lasciando l’Europa sempre lontana”.

0 0 vote Article Rating